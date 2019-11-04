На должность гендиректора «Зори» – «Машпроект» претендует 48 кандидатов

Для участия в конкурсе на место генерального директора ГП «Зоря» – «Машпроект» свои кандидатуры подали 48 человек.

Об этом идет речь в ответе ГП «Укроборонпром» на информационный запрос «Преступности.НЕТ».

Как известно, с 29 июля на николаевском заводе «Зоря»-«Машпроект» исполняющим обязанности генерального директора назначен Николай Тройнич. В комментарии «Преступности.НЕТ» предыдущий генеральный директор завода Константин Картошкин сказал, что у него закончился пятилетний контракт.

В начале октября «Укроборонпром» начал процесс поиска и отбора кандидатов на должность генерального директора ГП «НПК газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект».

В «Укроборонпроме» напомнили, что срок подачи документов закончился в 18:00 25 октября.

«По состоянию на 25.10.2019 в Концерн на должность Генерального директора Государственного предприятия «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» – «Машпроект» отправлено 48 аппликационных пакетов для участия в отборе», – говорится в ответе.

Также в «Укроборонпроме», как и ранее, отказались предоставить фамилии этих кандидатов.

Как известно, одним из кандидатов является экс-народный депутат Украины Артем Ильюк.

Напомним, на николаевском заводе «Зоря»-«Машпроект» в два этапа сократят 248 работников.