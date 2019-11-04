Бельгия стала самой опасной страной Европы, а Венгрия – самой безопасной, – исследование

Статистическое ведомство Евросоюза привело данные по количеству правонарушений в различных европейских странах.

Об этом говорится на сайте Евростата.

Так, количество зарегистрированных грабежей в странах ЕС за период с 2011 по 2017 год снизилась на 24%, с 522 тысяч до 396 тысяч.

В 2017 году наибольшее количество правонарушений на 100 тысяч жителей было зафиксировано в Бельгии (167), Франции (150), Испании (144), Англии и Уэльсе (132) и Португалии (115).

В то же время самые низкие показатели были зафиксированы в Румынии (16), Эстонии и Чехии (По 15), Кипре (14), Словении (12), Словакии и Венгрии (по 9).

Напомним, Украина заняла 94-е место в Глобальном индексе безопасности здоровья.