Полиция ищет свидетелей автоаварии на трассе возле Вознесенска, в которой погибли три человека

Полиция расследует уголовное производство и разыскивает свидетелей автоаварии на автодороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» в Вознесенском районе с участием грузового автомобиля «Volvo» и легкового автомобиля «Fiat».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, вследствие ДТП водитель и пассажиры Fiat от полученных телесных повреждений погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц»), которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: город Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 063-048-39-38 или 102.

Напомним, как в результате столкновения Opel Vectra» и «Москвич» на 103-м километре автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев погибли 48-летний водитель «Москвича» и его 22-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка этого авто, десятилетняя девочка, умерла в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Также на месте автоаварии погибла и 29-летняя пассажирка «Opel Vectra». Позже следователи задержали водителя, который совершил ДТП с четырьмя погибшим в Арбузинском районе.