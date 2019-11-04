Титов хочет лишить свидетельства николаевского адвоката Толпекина, который назвал его «криминальным авторитетом»

Фото со страницы в Facebook Михаила Титова Николаевский бизнесмен Михаил Титов подал в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов жалобу с просьбой привлечь к ответственности адвоката Андрея Толпекина за то, что он называл его «криминальным авторитетом».

Соответствующие фото жалобы в КДКА опубликовал сайт «nikpravda».

Михаил Титов отметил в жалобе, что адвокат должен уважать стороны процесса, придерживаться ряда норм профессиональной этики. При этом он отметил, что Толпекин несколько раз «бестактно и непрофессионально и с дерзким поведением» назвал его «криминальным авторитетом» и связывал с рейдерством.

В частности, он приводит примеры с онлайн-трансляции высказывания Толпекина в Facebook и упоминание его имени в подобном контексте во время приезда Президента Украины Владимира Зеленского.

«Такими высказываниями адвокат Толпекин А.А., исходя из собственного элементарного предположения, в клеветнической форме подает ложь за истину и доносит это к сведению широкой общественности, создавая при этом ложное представление обо мне и пытаясь сформировать негативное отношение ко мне», – отметил Титов.

В итоге Михаил Титов просит в своей жалобе КДКА в Николаевской области открыть дисциплинарное дело в отношении Толпекина, рассмотреть его и лишить права заниматься адвокатской деятельностью с дальнейшим исключением из Единого реестра адвокатов Украины.

Напомним, что ранее Михаил Титов заявил, что уголовное производство в отношении него имеет заказной характер, и хочет привлечь к ответственности прокуроров, которые осуществляли процессуальное руководство в этом производстве.

Как известно, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата СБУ совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского горсовета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко. 31 августа 2017 года всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами». Примечательно, что данное заявление Генпрокурора так и не нашло своего подтверждения в ходе последующих судебных заседаний.

В свою очередь Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут. А среди найденного оружия был только официально зарегистрированный травматический пистолет.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Отметим, что 26 февраля тогдашний Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде. При этом прокуратура продлила сроки досудебного расследования уголовного производства относительно Михаила Титова и других фигурантов этого дела.

В ночь с 16 на 17 марта 2018 года Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезли из следственного изолятора Мариуполя и доставили в субботу утром в СИЗО города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева. А в пятницу утром, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО изолятора 37-летнего Дмитрия Леонова нашли мертвым.