В Николаеве волонтеры насчитали почти две тысячи бездомных

Волонтеры ОО «РУХ «Чисті Серця» посчитали количество бездомных в каждом районе города Николаева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава организации Анастасия Звягинцева.

По ее словам, провести подсчет количества бездомных организация решила по причине того, что получить официальную информацию по данному поводу в ответ на запросы в госструктуры не удалось, потому что постоянно «требовалась корректировка» цифр.

Сообщается, что волонтеры проводили сбор статистических данных в несколько этапов: периодическое наблюдение; статистическое наблюдение; фотофиксация личности; устный опрос. Благодаря этому удалось подсчитать, что всего в Николаеве 1 тысяча 988 бездомных: женщин — 897, мужчин — 1086. Подростков от 14 до 16 лет — двое, от 16 до 18 лет — трое.

Детальные результаты по каждому району: Ингульский район: Бездомных всего - 754 человек, из них: 369 женщин; 310 человек из Николаевской области; 46 человек из других городов Украины; 2 подростка; ВПО 18 человек; без документов 67%. Заводский район: Бездомных всего - 548 человек, из них 223 женщины; 105 человек из Николаевской области; 9 человек из других городов Украины; 1 подросток; ВПО 7 человек; без документов 82%. Центральный район: Бездомных всего - 407 человек, из них: 197 женщин; 68 человек из Николаевской области; 2 человека из других городов Украины; 0 подростков; ВПО 5 человек; без документов 47%. Корабельный район: Бездомных всего - 279 человек, из них: 108 женщин; 77 человек из Николаевской области; 3 - подростков; ВПО - 23 человека; без документов - 54%.

Также указывается, что из общего количества бездомных 637 человек приехали в Николаев из Николаевской области, 58 - человек из других городов Украины. Лиц, ведущих нищенскую жизнь и живущих за чертой бедности с жильем, - 178 человек.

Ранее сообщалось, что мэрия Николаева отказалась размещать пункт обогрева и ночлега для бездомных по адресу проспект Богоявленский, 10Б, где ранее был ЖЭК №7.