Кабмин утвердил предельную численность чиновников в ОГА и РГА – в райгосадминистрациях сократят больше четверти

Кабинет Министров Украины утвердил предельное количество работников областных и районных государственных администраций, тем самым в некоторых ведомствах количество чиновников сократится.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Теперь это количество в Николаевской областной государственной администрации будет составлять 619, в том числе и 96 работников аппарата. В то же время в РГА Николаевщины теперь всего будет 1286 чиновников, в том числе 266 работников аппарата.

По сравнению с постановлением Кабмина от 2014 года, сократится количество чиновников только в райгосадминистрациях области – с 1797 человек до 1286 (что касается работников аппарата, то с 484 до 266 работников). В Николаевской ОГА оно останется прежним.

Как известно, работникам райгосадминистраций Николаевской области, которые в связи с последним этапом реформы децентрализации, будут уволены из-за ликвидации РГА, планируют предложить переквалифицироваться в предпринимателей или работать в объединенных территориальных громадах.