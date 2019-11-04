В центре Николаева на аварийном перекрестке устанавливают светофор

В Николаеве на углу улиц Большая Морская и Московская начались работы по монтажу светофорного объекта.

Об этом сообщается на странице департамента ЖКХ Николаевского горсовета в Facebook.

«Из-за плотного автомобильного трафика и большого количества пешеходов в центре города, данный участок дороги нередко становилась аварийно опасным местом. По поручению городского головы Александр Сенкевич, принято решение сделать перекресток регулируемым», - говорится в сообщении.

Также отмечаться, что это уже шестой светофорный объект, который устанавливается по заказу департамента ЖКХ.

Напомним, что в Николаеве 29 октября на перекрестке проспекта Мира и улицы 1-я Линия заработал светофор.