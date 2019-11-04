В Николаеве представили начальника новосозданного управления стратегических расследований Нацполиции

В Николаеве представили начальника управления стратегических расследований в Николаевской области Департамента СР Нацполиции Тимура Квеквескири.

Представление состоялось в понедельник, 4 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Нового начальника УСР представил глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник. Само управление в Николаеве было создано около недели назад.

– На Николаевщине начало работу управление стратегических расследований. Главным приоритетом деятельности управления является борьба с организованными преступными группировками и организациями, - сказал Квеквескири

В пример взаимодействия этого управления и других силовых ведомств, как УСБУ, спецподразделения полиции, прокуратуры области, он отметил недавнее задержание так называемой банды Апти.

– Уверяю вас в том, что в дальнейшем каждые наши достижения будут освещены перед вами, добавил он.

Кроме этого, он призвал общественность сообщать о преступных группировках и сообщил о том, что есть телефон доверия, по которому можно обратиться.

Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ» до Квеквескири УСР возглавлял Вадим Могила, который ушел в декретный отпуск.