Реквием по дорогах...

Вчерашняя командировка в г. Херсон оставила свои впечатления.

Ужаснейшая дорога - с ямами и горбылями по колено, выдавленными этими долбанными зерновозами!

Часть дороги, которая принадлежит Николаевской области, развалена в полнейший хлам. Такого ужаса там еще не было!

И тот участок - где недавно случилась трагедия и погибло двое работников полиции, так никто и не привел в порядок! Я не имею в виду асфальтирование и тотальный ремонт. Нас уже приучили - что на это для нас нет денег.. гибните дальше, граждане и разбивайте свои машины в хлам...

Но скажите, дорожные работники и все придорожные чиновники - разве нельзя было бы, мать вашу, хотя бы грейдером поснимать горбы на этом участке и засыпать ямы отходами от асфальта?? Пусть эта мера была бы на месяц - два - но это бы снизило аварийность и опасность этого участка.Хотя бы так! Никому ничего нахрен не нужно.

Олександр Стаднік Хоть это можно там сделать?

Подъезжая к Николаеву, где-то начиная с Полигона вся обочина и часть дороги заставлена практически до города огромнейшими зерновозами.Это создает дополнительную аварийность и неудобство. Люди- а ведь это разве грузовики? Это переделанные под колесный транспорт огромные железнодорожные вагоны, с приваренными завышенными бортами для еще большего перегруза.

На всем протяжении от Полигона до Николаева не только дорога, но и обочины разрушены полностью - выдавлены огромнейшие ямы и горбы...

Люди - вопрос риторический:

Скажите - а с какого перепугу мы все (жители города и области) стали заложниками нескольких олигархов - зернотрейдеров? Именно они убили наглухо все наши дороги в области и убивают их в городе. Но они щедро делятся с полицией и с властью и те закрывают глаза на этот мрак. Так и живем, сцуко. И будем и дальше бить и добивать свои машины, попадать в аварии и терпеть весь этот хаос? А властишка будет по прежнему имитировать борьбу с перегрузами и решение этого наболевшего вопроса

Да, кстати,и просьба - не нужно тут писать о том, что в других странах ездят с любым весом и там отличные дороги. Мы не в других странах)))

PS Фото сделано вчера на ходу из автомобиля - посему такое качество. Но и тут явно видно эту огромную очередь из колесных вагонов, окончательно добивающих наши умершие уже дороги