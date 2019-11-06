В Беларуси археологи нашли печать, которая могла принадлежать Владимиру Мономаху

Об этом сообщают в Гродненском государственном историко-археологическом музее, пишет Громадське.

Такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например, письмам. Анализ печати проведут специалисты, В музее считают, что печать принадлежала Владимиру Мономаху, однако детальный анализ еще предстоит провести специалистам.

«Несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно», — заявили в музее.

С одной стороны печати — изображение Василия Кесарийского (покровителя Мономаха), с другой стороны — надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи. Исследователи относят печати к позднему периоду правления Владимира Мономаха.

Ранее сообщалось, что в Египте археологи нашли 30 гробниц с мумиями женщин, мужчин и детей.