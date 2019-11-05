В Николаеве многоэтажку отключили от водоснабжения - долг в 110 тысяч появился из-за разных показаний счетчиков и недобросовестных жильцов

В Николаеве во вторник, 5 ноября, пятиэтажный дом по улице Парижской Комуны, 7, отключили от водоснабжения из-за долгов жильцов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Глава ОСМД Василий Малышев сообщил, что всего в доме 62 квартиры, в которых проживает около 109 жильцов. На сегодняшний день размер долга составляет 110 тысяч и основная тому причина – несовпадение показаний по внутридомовому и поквартирным счетчикам. Кроме того, по его словам несколько квартир попросту не оплачивают за услугу водоснабжения.

— Внутридомовой счетчик проверялся раз в четыре года, в соответствии с нормативами. Поквартирные счетчики с момента установки – 1996 – 1998 годов, - ни один не проверялся. В результате этого получился разнобой между общим домовым водяным счетчиком и квартирными. Учитывая, что домовой счетчик проверялся, и у него показания будем считать - нулевые. То, по моему мнению, квартирные счетчики имеют отставание до 20-30%, - отметил глава ОСМД.

Также он добавил, что ранее уже был заключен договор реструктуризации долга, но его ОСМД в полном объеме так и не выполнило, в связи, с чем были судебные разбирательства.

— Сейчас работаем над тем, чтобы вывести этот долг и распределить его равномерно по всем жильцам. У нас есть шесть человек, которые задерживают оплату и у них долг от 3 до 12 тысяч гривен. Будем разбираться, - добавил Василий Малышев.

Глава ОСМД Василий Малышев Пресс-секретарь "Николаевводоканала" Ирина Крисанова Инженер предприятия Валерий Стружевский

Пресс-секретарь КП «Николаевводоканал» Ирина Крисанова подтвердила, что начисляемая сумма и сумма выплат действительно отличаются, а именно ОСМД не доплачивает за потребленную услугу. Из-за того, что дом не переведен на прямое абонирование у предприятия нет данных о том, какие квартиры задолжали за услугу.

При этом, предприятие готово пойти на встречу ОСМД, так как понимает, что отключение водоснабжения приносит неудобства, но для этого необходимо, чтобы дом сначала выплатил по решению суда долг в 67 тысяч, а на остальную сумму заключил договор реструктуризации.

— За сентябрь не было уплачено ни одной копейки за услуги пользования. Поэтому ждем у себя представителей ОСМД и будем решать эту проблему и подключать заново водоснабжение, - сообщила Ирина Крисанова.

Стоит отметить, что на первом этаже дома находятся несколько магазинов, которые также остались без водоснабжения. Их, как и жителей дома об отключении предупредили заранее и попросили сделать запас воды. При этом, пресс-секретарь предприятия сообщила, что если ситуация затянется, то для юридических лиц будет осуществлен подвоз воды.

Инженер предприятия Валерий Стружевский рассказал, что для отключения водоснабжения в подвале перекрыли задвижки, которые опломбировали. По его словам, глава ОСМД, который имеет доступ к подвалу, или жители могут самостоятельно вернуть водоснабжение, однако за это им придется понести штрафные санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» отключил от водоснабжения 411 абонентов, которые задолжали за услуги.