Родители учеников школы №3 пожаловались на отсутствие света из-за некачественных ламп - в департаменте энергетики заявили, что проблема в выключателях

В Николаеве родители учеников школы №3 возмущены тем, что детям приходиться заниматься в потемках, потому что после замены недавно установленные лампы снова перегорели.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила представительница родительского комитета школы №3 Алла Ряжских.
«Та, гори оно все огнем! Недавно общественная организация «Успішне місто Миколаїв» в рамках мониторинга реконструкции с термосанацией, проводимой в школе 3, отмечала, что из всех новых энергоэффективных ламп за два учебных месяца - 63 комплекта уже перегорели. Департамент энергетики, который является заказчиком работ, проводимых в школе, заверил, что будет произведена замена бракованных ламп в классах и коридорах школы во время осенних каникул. Да, действительно, лампы заменили - переставили из подвальных помещений в классы. Но вот в чем незадача - они тут же перегорели! Дети учатся в полумраке. Уважаемый Александр Сенкевич, самое время объявлять тендер на закупку канделябров. Фото дети сделали 05.11.2019», - написала Алла Ряжских.
При этом, в департаменте энергетики, который является заказчиком работ по реконструкции школы с термосанацией, где проектом предусмотрено в том числе и замена освещения, сообщили, что запечатленные на фотографии светильники рабочие, а света в классной комнате не было, потому что перегорели старые выключатели.
«Хоть и вопрос поломанных выключателей находится вне зоны ответственности департамента, заведующим хозяйства было приобретено новые и подрядной организацией их смонтировано. Свет в комнате сейчас работает. Что касается светильников в коридоре, то они подключены к аварийному освещению в соответствии с действующими нормами. В ближайшее время планируется сделать переподключение данных светильников», - сообщают в департаменте энергетики.
Также отмечается, что светильники, которые перегорели, находятся на гарантии и на данный момент департамент проводит работу с производителем светильников по выполнению его гарантийных обязательств.
«В ближайшее время состоится поставка новых светильников и их замена непосредственно в помещении школы», - добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в школе №3 устроили демонтаж «старых» металлопластиковых окон и установку новых. Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери. В тоже время деньги на установку окон в школе №3 пять лет собирали с родителей.
Согласно данным публичных закупок Prozorro сумма тендера по реконструкции с термосанации здания школы составила 34 миллиона 339 тысяч 212 гривен. Победителем в тендере признали николаевскую фирму «Голден-Буд», руководителем значится Егор Цикало и зарегистрирована она в Центральном районе Николаева, на улице Потемкинской 76, офис 19.
Однако, при проведении работ по замене сантехнических устройств обнаружено аварийное состояние канализационных труб; работы по ремонту отделки помещений санитарных узлов проектно-сметной документацией не предусмотрены, но для выполнения замены магистралей отопления, водоснабжения и канализации была демонтирована плитка без возможности дальнейшего использования; выявлено неудовлетворительное состояние штукатурки санитарных узлов, которое не давало возможности восстановления отделки без полного демонтажа и нанесения нового слоя штукатурки с последующим отделкой поверхностей; при выполнении работ по замене окон было выявлено несоответствие расчетных толщин необходимым (фактическим) толщинам отделки откосов учитывая, что существующие откосы были выполнены путем заполнения толщины пенополистиролом с шпаклевкой, что запрещено нормами ДСТУ и пожарными требованиями. В итоге, ООО «ИНПРОЕКТБУД», осуществляющий авторский надзор, согласовал перечень дополнительных работ по вышеуказанному объекту на сумму 2 миллиона 432 тысячи 800 гривен.
При этом казначейство блокировало счета департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета из-за того, что подрядчик, фирма «Голден-Буд» не успела освоить аванс в 3 миллиона 348 тысяч 557 гривен по тендеру реконструкции школы №3 с термосанацией.
Отметим, что фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях, однако эти работы выполнены не были.
После термосанации и установки новых окон в помещениях школы №3 было всего +9 градусов. Однако, 16 ноября тепловики «Николаевская ТЭЦ» проверили уровень температурного режима Николаевской школы № 3 и не нашли в нем никаких отклонений.
Как известно, в николаевской школе №3 по улице Чкалова, 114, где осенью 2018 года по реконструкции школы с термосанацией меняли металлопластиковые окна на более новые, а также ремонтировали санузлы, фирма-подрядчик «Голден Буд» снова приступила к ремонтным работам в туалетных комнатах.
В свою очередь, мэр Александр Сенкевич заявил, что изначальный проект по реконструкции с термосанацией здания школы №3, по которому в школе заменили металлопластиковые окна на более новые, а теперь переделывают санузлы, подрядчик выполнил довольно плохо. Однако добавил, что ко 2 сентября работы по окнам и санузлам подрядчик завершит.
В частности, секретарь горсовета Николаева Татьяна Казакова возмутилась, что в школе №3 за четыре года не доделали стадион, а мэр Александр Сенкевич заявил, что еще нужно 4,5 миллиона гривен.
В итоге, Татьяна Казакова попросила директора департамента противодействия коррупции Андрея Ермолаева провести расследование по ремонту стадиона в школе №3, а именно какой ущерб нанесен бюджету из-за того, что работы не были завершены и теперь покрытие испортилось.