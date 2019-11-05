Родители учеников школы №3 пожаловались на отсутствие света из-за некачественных ламп - в департаменте энергетики заявили, что проблема в выключателях

В Николаеве родители учеников школы №3 возмущены тем, что детям приходиться заниматься в потемках, потому что после замены недавно установленные лампы снова перегорели.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представительница родительского комитета школы №3 Алла Ряжских.

«Та, гори оно все огнем! Недавно общественная организация «Успішне місто Миколаїв» в рамках мониторинга реконструкции с термосанацией, проводимой в школе 3, отмечала, что из всех новых энергоэффективных ламп за два учебных месяца - 63 комплекта уже перегорели. Департамент энергетики, который является заказчиком работ, проводимых в школе, заверил, что будет произведена замена бракованных ламп в классах и коридорах школы во время осенних каникул. Да, действительно, лампы заменили - переставили из подвальных помещений в классы. Но вот в чем незадача - они тут же перегорели! Дети учатся в полумраке. Уважаемый Александр Сенкевич, самое время объявлять тендер на закупку канделябров. Фото дети сделали 05.11.2019», - написала Алла Ряжских.

При этом, в департаменте энергетики, который является заказчиком работ по реконструкции школы с термосанацией, где проектом предусмотрено в том числе и замена освещения, сообщили, что запечатленные на фотографии светильники рабочие, а света в классной комнате не было, потому что перегорели старые выключатели.

«Хоть и вопрос поломанных выключателей находится вне зоны ответственности департамента, заведующим хозяйства было приобретено новые и подрядной организацией их смонтировано. Свет в комнате сейчас работает. Что касается светильников в коридоре, то они подключены к аварийному освещению в соответствии с действующими нормами. В ближайшее время планируется сделать переподключение данных светильников», - сообщают в департаменте энергетики.

Также отмечается, что светильники, которые перегорели, находятся на гарантии и на данный момент департамент проводит работу с производителем светильников по выполнению его гарантийных обязательств.