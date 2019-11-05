Впервые в области подписан Меморандум о сотрудничестве между ОГА и ветеранскими организациями

Между областной государственной администрацией и ветеранскими организациями области впервые подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Событие произошло в понедельник, 4 ноября.

«В сегодняшних условиях остро стоит вопрос поддержки участников боевых действий и членов их семей. Понимая необходимость расширения и совершенствования существующих направлений социальной защиты и поддержки людей и важность сотрудничества в этом вопросе с общественностью, вчера вместе с общественным союзом «Движение ветеранов Николаевщины», ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО», областной Ассоциацией ветеранов Афганистана и АТО после трех недель плодотворной работы подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Такая инициатива на Николаевщине введена впервые», - прокомментировал председатель ОГА Александр Стадник.

Глава ОГА также поблагодарил за ее поддержку заместителю Министра по делам ветеранов, герою АТО Александру Терещенко.