Впервые в области подписан Меморандум о сотрудничестве между ОГА и ветеранскими организациями

Между областной государственной администрацией и ветеранскими организациями области впервые подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.
Событие произошло в понедельник, 4 ноября.
«В сегодняшних условиях остро стоит вопрос поддержки участников боевых действий и членов их семей. Понимая необходимость расширения и совершенствования существующих направлений социальной защиты и поддержки людей и важность сотрудничества в этом вопросе с общественностью, вчера вместе с общественным союзом «Движение ветеранов Николаевщины», ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО», областной Ассоциацией ветеранов Афганистана и АТО после трех недель плодотворной работы подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Такая инициатива на Николаевщине введена впервые», - прокомментировал председатель ОГА Александр Стадник.
Глава ОГА также поблагодарил за ее поддержку заместителю Министра по делам ветеранов, герою АТО Александру Терещенко.
«Мы обязаны нашим героям миром и жизнью, должны сделать все, что в наших силах для их благосостояния», - отметил Александр Стадник, добавив, что уже в ближайшее время Меморандум будет представлен членам ветеранских организаций.