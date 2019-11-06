Японский Microsoft ввел для сотрудников четырехдневный рабочий день – производительность выросла почти на 40%

В японском филиале корпорации Microsoft на месяц ввели для сотрудников четырёхдневную рабочую неделю и пришли к выводу, что это повышает производительность компании.

Об этом говорится в заявлении Microsoft Japan.

Каждую пятницу, в рамках акции Work-Life Choice Challenge Summer 2019, компания закрывала свои офисы, не вычитая оплату за этот день.

Также 90% работникам компании запрещали проводить совещания длительностью более 30 минут и рекомендовали решать рабочие вопросы через мессенджер, а не с помощью личных встреч. По итогу эксперимента, количество продаж на одного работника выросла почти на 40%.

«Работайте недолго, хорошо отдыхайте и хорошо учитесь. Человеку нужна среда, которая позволяет почувствовать свое предназначение в жизни и достигать лучших результатов на работе. Я хочу, чтобы сотрудники стремились к достижению таких же результатов, когда у них на 20% больше свободного времени», - сказал президент японского Microsoft Такуя Хирано.

За время такого исследования, в офисе, по сравнению с августом 2018 года, на 23% снизилось потребление электричества, и на 59% - расход бумаги.

Ранее сообщалось, что в 2013 году Президент Гамбии ввел четырехдневную рабочую неделю.