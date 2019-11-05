В МВД запустили онлайн-сервис для платных номерных знаков

В сервисных центрах МВД стал доступен новый онлайн-сервис, где можно проверить наличие платных номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

«В сервисных центрах МВД стал доступен новый онлайн-сервис. Теперь можно проверить наличие платных номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащих определенную комбинацию цифр», - сказано в сообщении.

В свободном доступе на сайте Главного сервисного центра МВД и сайтах всех региональных сервисных центров МВД появился перечень свободных платных номерных знаков. Для удобства пользователей знаки сгруппированы по стоимости и адресам территориальных сервисных центров МВД, в которых такие знаки есть в наличии.

«Алгоритм поиска свободных комбинаций платных номерных знаков очень прост. В зависимости от места регистрации автомобиля его владелец должен зайти на сайт соответствующего регионального сервисного центра МВД и среди услуг выбрать «Номерные знаки: изготовление и хранение». После этого в категории «Дополнительный сервис» выбрать «Наличие платных номерных знаков». На выбор будут предложены знаки по ценовому критерию и адресам, где они есть в наличии», - отмечает МВД.

Информация на сайте обновляется ежедневно.

Забронировать номерной знак пока невозможно, поэтому владельцу легкового автомобиля рекомендуется выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций цифр. После этого необходимо с пакетом документов посетить сервисный центр МВД, в котором есть в наличии желаемый номерной знак.

Владелец транспортного средства должен иметь с собой те же документы, которые необходимы для регистрации или перерегистрации транспортных средств. В МВД также напомнили, что на сайте ведомства можно не только ознакомиться с информацией об имеющихся платных номерных знаках, а и проверить их стоимость с помощью калькулятора цен.

Напомним, ранее таможня запустила калькулятор стоимости растаможки «евроблях»