Китайского пилота пожизненно отстранили от полетов из-за того, что он пустил постороннюю в кабину авиалайнера

Китайского пилота навсегда отстранили от полетов после того, как в соцсети попало фото, на котором видно, что за штурвалом находится посторонняя женщина.

Об этом сообщает «ВВС».

Снимок был сделан в январе, во время рейса авиакомпании Air Guilin. Вирусную популярность в соцсетях он получил только сейчас. Это и заставило авиакомпанию принять меры и отстранить пилота от дальнейших полетов. В заявлении Air Guilin говорится, что сотрудник нарушил правила безопасности. Инцидент, о котором идет речь, произошел 4 января 2019. На фото видно женщину, сидящую в кресле пилота.

«Спасибо капитану. Очень счастлива», - говорится в подписи.

По неподтвержденной информации, женщина в настоящее время проходит обучение, чтобы стать стюардессой. В компании Air Guilin до сих пор не уточнили, было ли это фото сделано непосредственно во время полета, но китайские авиаэксперты, которые изучили снимок, предполагают, что это именно так. Имя пилота, который пустил постороннюю за штурвал, не раскрывают. Известно лишь, что от полетов его отстранили навсегда.

Согласно правилам, которые в Китае действуют для гражданской авиации, пассажирам запрещено заходить в кабину пилотов – за исключением, когда на это выдано специальное разрешение или когда речь идет о «срочных» обстоятельствах. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, ранее американским пилотам пришлось развернуть авиалайнер на полпути, потому что на его борту забыли донорское сердце.