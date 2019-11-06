Британского мальчика, которого ругали за рисование на уроках, пригласили оформить ресторан

В Британии девятилетнего Джо Уэйла, которого ругали за рисование на уроках, пригласили оформить ресторан. Он расписал стену в заведении своими рисунками.

Об этом сообщает «Tjournal».

Родители Джо продолжили поощрять увлечение сына даже после того, как его педагоги несколько раз жаловались на рисование на уроках. По словам родителей, Джо начал рисовать совсем маленьким, а в 4 года его даже добавили в реестр особо одарённых учащихся вместе с его братом-близнецом Джесси.

После серии жалоб от учителей мальчика отправили на внеклассные уроки рисования. Один из педагогов был так впечатлён талантом Джо, что опубликовал его рисунки в соцсетях, где их заметил член руководства ресторана Number 4 в британском Шрусбери.

Мальчика пригласили оформить стену в ресторане, и семья, по словам отца ребёнка, была «на седьмом небе от счастья» от такого признания. Несколько дней подряд по вечерам отец отвозил Джо в Number 4, где тот раскрашивал стену. В общей сложности работа заняла около 12 часов. Прозвище, которое придумали для Джо родители – Doodle Boy.

Напомним, что ранее николаевскую школьницу наградили «Крестом Святого Николая» за волонтёрскую деятельность.