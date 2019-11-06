Президент Зеленский наградил шестерых николаевских морпехов наградой и медалями

Президент Украины Владимир Зеленский наградил шестерых военнослужащих николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства, опубликованный 5 ноября.

Награды военнослужащим присвоены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Орденом «За мужество» ІІІ степени Зеленский наградил старшего матроса Виктора Самусенко. Медалью «Защитника Отечества» он наградил пятерых николаевских морпехов: старшего матроса Назара Очеретного, старшего сержанта Максима Полупанов, старшего солдата Александра Рыбака, солдата Виталия Харченко, старшего матроса Сергея Яковенко.

Стоит отметить, что Самусенко и Очеретный, будучи на фронте, получили ранения в результате обстрелов боевиков.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» ІІІ степени младшего сержанта николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Савинова.

24-летний Сергей Савинов погиб 30 августа 2019 года. Он получил смертельные ранения в результате обстрела боевиков на Донбассе. Похоронен морпех в селе Марьевка Баштанского района, откуда он родом.

2 ноября в Марьевской общеобразовательной школе Баштанского района Николаевщины состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о погибшем младшем сержанте Сергее Савинове.