Николаевские десантники провели боевые стрельбы на полигоне – тренировались поражать цели на разных дистанциях

Николаевские десантники продолжают учения на полигоне. Военнослужащие тренируются и проводят боевые стрельбы в составе отделений.

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Во время занятий были отработаны стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин БТР-80.

«Боевая машина с десантом по команде начинает движение к огневому рубежу. За несколько метров до линии окопов десантники спешиваются, сосредотачиваются за машиной и под прикрытием быстро занимают позиции в окопах, готовят оружие к бою, удобно размещают боекомплект в нишах, ведут наблюдение. Мишени группы по команде оператора поднимаются в установленном порядке на разных расстояниях».

«Командир отделения в зависимости от того, какая выявленная «цель», отдает приказ уничтожить ее – одиночными выстрелами, плотным огнем, огнем пулемета. В случае появления «бронированной» цели работает гранатометчик, наводчик БТР-80 ведет огонь из вооружения боевой машины», - сообщили в 79-й бригаде.

Во время занятия активно использовались средства имитации. В ходе стрельб инструкторы, используя инженерные средства, имитировали «артиллерийский обстрел» позиций. Соответственно, отделение укрывалось в окопах, а боевая машина перемещалась на запасные позиции.

Напомним, ранее бойцы спецподразделения «Святой Николай» в зоне ООС провели учения по захвату преступников и освобождению заложника.