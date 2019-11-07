В США девушка помогла бездомному деньгами и одеждой – спустя 14 лет он нашел её, чтобы поблагодарить

В США девушка помогла бездомному деньгами и одеждой. Спустя 14 лет он нашел ее, чтобы отблагодарить.

Об этом сообщает «Новое время».

Американка Джена Номелли рассказала трогательную историю о бездомном, который воспользовался своим вторым шансом. 14 лет назад Уилл был бездомным – более того, он был зависим от героина. Джена встретила его, когда Уилл копался в мусорнике, и решила спросить, что его довело до такой жизни. Он сказал, что его жена неожиданно умерла. В отчаянии после её смерти он попробовал героин и подсел, из-за этого он потерял работу и дом.

Она решила помочь Уиллу – за несколько месяцев они стали хорошими друзьями. Джена купила ему одежду, обувь и дала ему 7 долларов на восстановление паспорта. Но однажды он пропал.

- Все эти годы я задавалась вопросом, что с ним случилось, и жив ли он вообще, - рассказывает девушка.

Встретились они лишь 14 лет спустя – Джена выходила из супермаркета, где и заметила человека, который смотрел на нее и плакал, это был Уилл. Все эти годы Джена опасалась, что Уилл вернулся к наркотикам и бродячей жизни. Оказалось все совсем иначе – он не просто принял ее помощь, а и полностью изменил свою жизнь: восстановил документы, нашел работу и женился.

- Мы рыдали, обнявшись, стоя посреди супермаркета, а потом попросили сотрудника сделать эту фотографию, - признается Джена.

Напомним, что в Николаеве волонтеры насчитали почти две тысячи бездомных.