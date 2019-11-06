В Facebook допустили утечку данных пользователей

В американской компании Facebook допустили утечку данных пользователей социальной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Как сообщается, около сотни разработчиков приложений для соцсети, несмотря на запрет компании, получили доступ к данным пользователей. В компании заявили, что новые правила относительно данных пользователей не были полностью реализованы, поэтому разработчики смогли их обойти.

Отмечается, что компания Facebook обратилась к 11 разработчикам с просьбой удалить данные пользователей, которые те получили за последние 2 месяца. Однако в компании не назвали приложения, которые собирали информацию о пользователях. Известно, что приложения были созданы для управления социальными сетями и потоковым видео.

Также в Facebook не уточнили, какие именно данные собирали разработчики.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook привлекал сторонние компании к расшифровке пользовательских голосовых сообщений.