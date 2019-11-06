«Николаевэлектротранс» просит выделить ₴20 миллионов до конца года - депутаты засомневались и хотят, чтобы финандепартамент все перепроверил

Директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко обратился на комиссию по вопросам бюджета с просьбой выделить в этом году предприятию финансовую поддержку в размере 20 миллионов гривен.

Об этом речь шла в среду, 6 ноября, в ходе заседания депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Владимир Евтушенко сообщил, что при формировании бюджета на 2019 год предприятие просило выделить 104 миллиона гривен на зарплаты сотрудникам и 38 миллионов гривен на погашение электроэнергии, но в итоге горсовет выделил на зарплаты только 84 миллиона, а на электроэнергию - 19 миллионов. В связи с этим, у предприятия нет средств, чтобы выплачивать зарплаты и погашать электроэнергию до конца года.

Владимир Евтушенко (справа) — На сегодня у нас еще есть деньги на зарплату, за октябрь мы погасили электроэнергию. Больше денег нет. Рассчитывали, что будет повышение тарифа, но повышение тарифа состоялось с шестой попытки в 10-м месяце, поэтому получить эти деньги не представляется возможным, – сообщил Владимир Евтушенко.

В свою очередь, депутаты возмутились тем, что после повышения тарифа на проезд, предприятие снова просить денег и заявили, что такие просьбы вызывают у них сомнения. Поэтому попросили уточнить, насколько увеличилась прибыль предприятия от повышения тарифа на проезд в электротрансе, на что и.о. начальника планово-экономического отдела Ольга Шевченко сообщила, что за ноябрь предприятие от продажи билетов получило 2,8 миллионов гривен, в декабре ожидается почти 3 миллиона гривен прибыли.

— Ваши расчеты сегодня у меня вызывают сомнения с точки зрения качества, именно по льготной категории и так далее. Вы с подачи Владимира Евтушенко вынеслись на исполком по поводу повышение тарифа. Мы всерьез рассчитывали, что это подтянет ваши экономические показатели. Через 2 недели после принятия решения исполкомом вы пришли и разводите руками, - заявил Сергей Карцев.

Также Владимир Евтушенко добавил, что помимо коммунальных платежей, выплаты зарплаты, предприятие тратит полтора миллиона гривен на содержание предприятия: ремонт троллейбусов и трамваев, рельсошпальные ремонты, асфальтирование переездов.

При этом, депутаты акцентировали внимание на том, что директор КП должен был коммуницировать все то время с чиновниками, чтобы те выходили с предложениями на комиссию, а не сейчас «бить в колокола» и «заниматься популизмом». На это Владимир Евтушенко заявил, что неоднократно общался с директором финансового департамента Верой Святелик, мэром Александром Сенкевичем и его заместителями, однако «воз и ныне там» - никто ничего не предпринимает, а денег на зарплаты и электроэнергию уже нет.

Глава бюджетной комиссии Александр Бернацкий поинтересовался у Веры Святелик, были ли какие-то обращения со стороны предприятия по данному вопросу, на что чиновница сообщила, что она получила от КП письмо с запросом на выделение средств, но не 20 миллионов гривен, а только 15.

В итоге, члены комиссии поручили финдепартаменту изучить цифры предоставленные предприятием, перепроверить их и «разложить по косточкам», и предоставить предложения депутатам, откуда возможно перераспределить средства. После изучения предложений от Веры Святелик, члены комиссии намерены выехать на предприятие и проанализировать ситуацию.