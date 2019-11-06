Мы просили у области ₴5,3 миллиона, но выделили лишь третью часть, - начальница горздрава Николаева заявила о нехватке инсулина для диабетиков

Ирина Шамрай (архивное фото) В Николаеве на обеспечение больных сахарным диабетом инсулином до конца года в бюджете города не хватает еще 3,6 миллионов гривен. Управление здравоохранения обращалось за помощью в областной совет, однако там из запрашиваемых 5,3 миллионов гривен согласились выделить лишь 1,6 миллионов.

Об этом в среду, 6 ноября, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета Николаевского горсовета сообщила начальница горздрава Ирина Шамрай, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По ее словам, по состоянию на 6 ноября расходы на инсулинозависимых больных в Николаеве составляют 15 миллионов 363 тысячи 474 гривны: из государственного бюджета – 6 миллионов 341 гривна; за счет остатков средств субвенций – 6 миллионов 25 тысяч гривен; из областного бюджета перераспределено 220 тысяч гривен, и 4 ноября текущего года на постоянной областной комиссии перераспределено еще 1 миллион 670 тысяч 600 гривен. Ирина Шамрай добавила, что у области просили 5 миллионов 300 тысяч гривен, однако там согласились выделить лишь третью часть.

— По остаткам, которые остались в наших учреждениях мы собрали еще 1 миллион 106 тысяч, которые уже использовали. На сегодняшний день лимиты на ноябрь и декабрь составляют нули. С учетом того, что область перераспределила нам 1,6 миллионов, хотя мы просили у них 5 миллионов 300 тысяч, потребность в дофинансировании составляет 3 миллиона 607 тысяч 908 гривен до конца текущего года для обеспечения больных инсулином, - отметила чиновница.

Начальница горздрава акцентировала внимание на том, что горсовет в свою очередь профинансировал в декабре прошлого года и в этом году почти 63 миллиона на софинансирование областных государственных программ.

— Мы очень надеялись на отклик, что нам перераспределят эти средства. Мы до сих пор еще ждем, 1,6 миллионов у нас еще есть – сегодня-завтра обеспечиваем пациентов, но вы должны понимать, какая ситуация, - отметила Ирина Шамрай.

Также она добавила, что 5 ноября состоялась встреча с мэром Александром Сенкевичем и директором финдепартамента Верой Святелик по этому поводу, на которой выяснилось, что перераспределить остатки из медицины нет возможности, потому что все свои средства медицина уже использовала.

На уточняющий вопрос депутата Сергея Карцева «где копать 3 миллиона», чиновница ответила, что в областном бюджете и добавила, что переговоры с областью по этому вопросу еще ведутся, и они обещают выделить необходимую сумму. При этом он добавила, что горздрав ожидает получения госсубвенции, однако отметила, что в прошлом году аналогичная субвенция поступила на счет аж 25 декабря.

— Если депутаты областного совета по информации от нас поднимут этот вопрос, то они могут проголосовать или не проголосовать, с учетом того, чтобы перенаправить 3,6 миллионов не на компьютеры, на которые они хотят направить, а на инсулин, - заявил председатель комиссии Александр Бернацкий.

В итоге, депутат Сергей Карцев и Александр Бернацкий договорились о том, чтобы обсудить этот вопрос с коллегами в области для принятия решения на сессии облсовета. Если же облсовет не даст 3,6 миллионов, то деньги будут искать в городском бюджете.

Напомним, в марте 2019 года замглавы Николаевской ОГА Александр Кушнир заявил, что на 2019 год не хватает инсулина на 19 миллионов гривен.