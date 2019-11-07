Водовод «Николаев-Днепр» и канализационный коллектор в Галициновке находятся в критическом состоянии - на их ремонт нужно ₴1,3 миллиарда

Андрей Мисюра (справа) Финансовый директор КП «Николаеводоканала» Андрей Мисюра в среду, 6 ноября, во время заседания комиссии по вопросам бюджета рассказал о критическом состоянии инфраструктуры водоснабжения предприятия.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По его словам, в последнее время на предприятии наблюдают, что инфраструктура водоснабжения приходит в ненадлежащее состояние. Одно из критических мест - это водовод, по которому вода поступает в Николаев с Днепра.

— Протяженность его 80 километров и он был построен порядка 40 лет назад. Он сделан из стальной трубы и последнее время наш цех, который занимается обслуживанием этого водовода фиксирует, что труба начала разрушаться. Пока мы просто её латаем, но наступит день, когда труба будет непригодна и станет вопрос, каким образом вода будет поступать в Николаев. По предварительным подсчетам на санацию одной ветки необходимо около 300 миллионов гривен, но в Николаеве две таких ветки и соответственно стоимость обоих будет 600 миллионов гривен, - проинформировал финдиректор КП.

Еще одно критическое место «Николаеводоканала» - главный напорный коллектор, который идет от главной насосной станции канализации до очистных сооружений в Галициновке.

— Его протяженность составляет 25 километров. Диаметр – 1400. Он также сделан из стали, он тоже строился порядка 40 лет назад. Чтоб в городе не было катастрофы, нужно уже сейчас думать, как его проектировать, менять, санировать, либо параллельно строить другой. По нашим расчетам, стоимость такого коллектора составляет порядка 750 миллионов гривен. Деньги огромные, это превышает годовой бюджет самого предприятия, - отметил Андрей Мисюра.

Также он отметил, что предприятие разработало соответствующую программу на 15 лет, в которой отражены проблемные моменты. Бюджет такой программы около 5 миллиардов гривен. По его словам, есть несколько вариантов финансирования - средства Европейского инвестиционного банка, грантовые соглашения, деньги городского бюджета и самого предприятия.

Напомним, что в августе 2019 года члены исполнительного комитета Николаевского горсовета согласовали городскую целевую программу КП «Николаевводоканала» по обновлению инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Николаеве на 2019-2033 года.

Ранее директор КП Борис Дуденко заявил, что в Николаеве 60% канализационных коллекторов разрушаются и являются непригодными для использования. И такая ситуация для города очень критична.