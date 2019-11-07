На Николалевщине дважды горели хозпостройки

За прошедшие сутки николаевские спасатели дважды привлекались к тушению сооружений хозяйственного назначения.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

О первом пожаре, который возник на улице Еланецкое шоссе села Таборовка Вознесенского района, в Службу спасения сообщили 6 ноября в 13:11. Дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части по прибытию выяснил, что горело перекрытие хозяйственной постройки и солома, которая хранилась внутри. Спасателям удалось не допустить распространения огня и уже в 13:30 пожар площадью 135 квадратных метров локализовали, а в 14:10 - ликвидировали.

В 3:05 пожарные 14-й ГПСЧ выехали по вызову на улицу Степную села Мостовое Доманевского района. Здесь горели три рядом пристроенные хозяйственные постройки под одной общей крышей. Силами пожарно-спасательного подразделения пожар площадью 50 квадратных метров в 3:46 локализовали, в 4:36 - ликвидировали и не допустили распространение огня на жилой дом.

Причины пожаров устанавливаются. Всего к их тушению привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.

Напомним, что 12 октября, на Николаевщине за сутки горели хозпостройка, солома в тюках, летняя кухня и бытовой вагон.