В Николаеве неизвестные вылили в реку Ингул нефтепродукты - экологи проводят исследования

В Николаеве неизвестные вылили в канализацию нефтепродукты, которые в итоге попал в реку Ингул.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Март».

Так, 5 ноября от неравнодушного николаевца в управление по чрезвычайным ситуациям поступило обращение о том, что в районе улицы Кирова на выходе из ливневой канализации происходит утечка нефтепродуктов в реку Ингул.

По словам начальника управления по ЧС Александра Герасимени, на место прибыла бригада, которая обследовала акваторию, и маслянистые пятна были обработаны специальным препаратом «Экодин». Всего в реку было вылито 80 литров препарата.

На следующий день, 6 ноября, берег реки Ингул обследовали на предмет наличия нефтяных пятен. Экологи взяли пробы с первоначального источника загрязнения, после исследования которых можно будет говорить о степени загрязнения водной поверхности.

В свою очередь, Александр Герасименя отметил, что если площадь загрязнения будет превышать 2 километра вдоль берега, можно будет говорит о возникновении чрезвычайной экологической ситуации. Он подчеркнул, что будет составлен соответствующий акт, а также попытаются установить виновника.

— Попадание нефтепродуктов всегда имеет признаки чрезвычайной ситуации экологического плана. Это загрязнение как береговой линии, так и той флоре, что находится в реке, это можно привести к частичной гибели рыбы, - сообщил Герасименя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве спасатели ликвидировали загрязнение нефтепродуктами, которые могли попасть в Бугский лиман.