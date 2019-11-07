ГБР пришло с обыском в квартиру владельца телеканала «Прямой» Макеенко

У владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко проводят обыски.

Об этом сообщили в эфире телеканала.

Следователь, который пришел с обыском в квартиру Макеенко, отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет. Однако, он добавил, что обыск происходит по постановлению суда, но по какому делу, правоохранитель не сообщил.

«Впоследствии стало известно, что у консьержки записался следователь Государственного бюро расследований Роман Давидевич. Всего в квартире Макеенко находятся пять правоохранителей», - сообщает телеканал.

Телеканал подчеркнул, что воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову, обыск проводится в рамках расследования уголовного производства о купле-продаже телеканала.

Напомним, что недавно бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов подал заявление на связанный с Петром Порошенко телеканал Прямой об отмывании денег – ГБР провело выемку документов.