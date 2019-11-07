Жизни киевлянина, в которого стрелял его сосед, ничего не угрожает

Жизни киевского адвоката Николая Бугаева, в которого выстрелил его сосед Алексей Берестецкий, ничего не угрожает.

Об этом сообщает Страна.

Как известно, в среду, 6 ноября, в Киеве соседи пришли разбираться с должником за «коммуналку» – он открыл по ним стрельбу. В результате инцидента один мужчина выстрелил другому дважды в ногу. Адвоката госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подстреленный соседом-должником мужчина находился в реанимации, но уже переведен оттуда. Он в сознании, ночью врачи сказали, что угрозы жизни нет. На данный момент для него ведется поиск 15 доноров крови. По информации СМИ, пуля попала в артерию, в связи с чем он потерял много крови.

В то же время одна из жительниц дома рассказала подробности произошедшего.

«На выходных возникла проблема с электроснабжением, потому что люди стали обогреваться с помощью электроприборов, электрика не выдержала. Начали искать, в чем проблема. Выяснилось, что человек, который стрелял, не только не платил за коммунальные услуги, он подключился к общей сети электричества, и его потребление перекинулось на нас», - рассказала она.

По словам соседей, накануне Берестецкий подключился к аварийному освещению и когда ему обрезали это подключение, он закрыл на этаже электрика, порвав ему одежду, сорвал замок с электрощитовой и подключился к соседям.

В среду, 6 ноября, из-за скачка напряжения у многих соседей сгорела техника. Люди вызвали электрика и снова отрезали его от электричества. Соседи отметили, что жена должника привела в подъезд своего электрика, который мешал работать вызванному мастеру.