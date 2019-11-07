Фирма, с которой николаевская ГФС заключила договор на ответственное хранения топлива, обвинила СБУ в давлении

Фирма «Викос Юг», которая заключила с николаевским управлением Государственной фискальной службы договор на ответственное хранение топлива, заявила о давлении сотрудников управления СБУ, которые посредством физического давления вынуждали предоставить нужную им информацию.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее экс-сотрудник УМВД в Николаевской области Игорь Блошко заявил, что в июне 2019 года первый заместитель Главного управления ГФС в Николаевской области Александр Фролов, который курирует налоговую милицию, подписал договор «О предоставлении услуг ответственного хранения» с фирмой «Викос Юг», директор которой не имеет к ней никакого отношения.

В свою очередь, фирма отрицает эту информацию. Директор «Викос Юг» Александр Гулиев в своем письме обвинил Блошко в подыгрывании действующим сотрудникам силовых ведомств, которые занимаются «крышеванием» незаконной деятельности. По словам автора письма, изложенное в публикации – вырванные фразы из контекста, которые не отображают события в действительности.

Также он утверждает, что незадолго до того, как Блошко опубликовал видео, трое сотрудников николаевского областного управления СБУ увезли его в неизвестном направлении, где требовали подписать лист бумаги и, с применением физической силы, вынуждали предоставить информацию о фирме и расположении и складов.

«... за две недели до этого, её мужа, директора предприятия ООО «Викос Юг» избили и увезли на несколько часов трое сотрудников Управления СБУ в Николаевской области в неизвестном направлении. Стало известно имя одного из «сотрудников», им является некий Виталий Багнюк. Совместно с другими «сотрудниками»избиением вынуждали отвечать на вопросы о деятельности фирмы, в частности о месторасположении складов, угрозами заставили подписать чистый лист бумаги и главное, заявили, что причиной этому является то, что предприятие якобы украло топливо Виталия Багнюка, которое ранее изъяла Государственная фискальная служба и на основании заключенного договора разместила на ответственное хранение ООО «Викос Юг». Так и не «добившись» нужной информации, Виталий Багнюк, заявил, что он все равно любом способом вернет свое топливо, после Гулиева Александра отпустили», - говорится в письме.

На данный момент, в Государственное бюро расследований подано соответствующее заявление по факту превышения власти с применением насилия служебными лицами СБУ в Николаевской области.

Как известно, ранее, 9 сентября, в здании ГУ ГФС в Николаевской области, в оперативном управлении и следственном отделе налоговой милиции был проведен обыск в рамках уголовного производства в отношении капитана налоговой милиции ГФС, которого подозревают в вымогательстве взятки от владельца АЗС. Материалы производства против бизнесмена являются вещественным доказательством уже в деле против налоговика. Отметим, что оперативника задержали 24 июня за то, что он требовал и получал от представителя местной сети автозаправок шесть тысяч гривен ежемесячно за отсутствие искусственных проблем в коммерческой деятельности.

Позже в ГУ ГФС в Николаевской области опровергли информацию о том, что обыск был проведен в рамках дела о взятке, и заверили, что должным образом содействуют следствию. Также в ведомстве добавили, что не препятствовали проведению следственных действий сотрудниками Госбюро расследований и УСБУ. Отметим, что на данный момент Государственная фискальная службы находится в состоянии ликвидации, поскольку с 29 августа текущего года Государственная налоговая служба Украины в Николаевской области официально приступила к выполнению всех функций и полномочий.

Несколько позже стало известно, что трое сотрудников николаевской налоговой милиции ГУ ГФС Украины в Николаевской области привлекли к схеме вымогательства взяток от владельцев автозаправочных станций главу областной ячейки «Объединения добровольцев», который по просьбе налоговиков приезжал на заправки с «проверкой».