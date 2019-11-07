Зеленский провел кадровые изменения в СБУ: уволил руководителя следственного управления и назначил начальников в шести областях

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управления Службы безопасности Украины сразу в нескольких областях и уволил начальника Главного следственного управления СБУ Богдана Тиводара.

Об этом свидетельствуют советующие указы, опубликованные на сайте главы государства 7 ноября.

Указом №813/2019 Зеленский уволил с должности начальника следствия СБУ Богдана Тиводара, который занимал эту должность с июня 2019 года.

Следующими указами он назначил Анатолия Денисенко начальником УСБУ в Винницкой области, Павла Данюкова – начальником УСБУ в Волынской области, Сергея Заяца – начальником УСБУ в Ивано-Франковской области, Евгения Борзилова – начальником УСБУ в Полтавской области, Юрий Борейчука – начальником УСБУ в Тернопольской области и Сергея Криворучко – начальником УСБУ в Херсонской области.

Помимо этого, глава государства уволил с должности руководителя Днепропетровского управления СБУ Андрея Алейника – он занимал этот пост с июня 2018 года.

Еще одним указом Зеленский назначил Игоря Носка на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

Как известно, ранее ряд украинских СМИ сообщил, что в среду, 30 октября в Офисе президента Украины произошла драка между главой офиса Андреем Богданом и руководителем СБУ Иваном Бакановым. Одним из первоисточников выступила шеф-редактор «Lb.ua» Соня Кошкина. По ее информации, причиной конфликта стало назначение начальника ГСУ СБУ.

«Богдан хотел Нескоромного. Баканов — Вовка», – написала тогда Кошкина.

При этом в Офисе Президента информацию о драке опровергли.