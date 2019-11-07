В Березанском лимане мужчина выловил более 15 килограмм рыбы и креветки - на него составили админпротокол, а также изъяли лодку и снасти

В среду, 6 ноября, сотрудники оперативной группы полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах совместно с рыбоохранным патрулем провели профилактический рейд по пресечению браконьерства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители обнаружили рыбалку в акватории Березанского лимана возле села Красное, который запрещенным орудием, сеткой, длиной 50 метров осуществлял незаконный лов рыбы.

В отношении правонарушителя рыбпатруль составил административный протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира» и изъяли лодку. Административные материалы направлены в суд для принятия законного решения.

Также полицейские изъяли два ятеря для вылова креветки. Обнаруженные в общем количестве более 15 кг особей рыбы и креветки правоохранители выпустили в водоем.

Напомним, как в ходе рейда по акватории водоемов Николаевщины полиция и рыбохранный патруль обнаружили 72 «раколовки».