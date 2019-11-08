Новозеландцы фанатеют от выборов «Птицы года» – ранее за цаплю вбрасывали голоса, а чайка «оскорбляла» конкурента

В Новой Зеландии 11 ноября подведут итоги ежегодного конкурса «Птица года», который проводят в стране в 13-й раз. За время своего существования выборы этой птицы превратились в «национальную одержимость», сопровождающуюся мошенничеством с избирателями.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

Конкурс называют вторыми самыми важными выборами в стране – после государственных выборов. За годы его проведения ни одна птица не становилась победителем дважды. Это свидетельствует о тесной конкуренции, и некоторые кандидаты ведут грязную игру.

Издание приводит в пример кампанию, которую проводили представители черной чайки в 2017 году: тогда от имени птицы появилось оскорбление в сторону другого кандидата на пост птицы года – нелетающей киви.

В том же году чайка попала в число 16 кандидатов, голоса за которых оказались сфальсифицированными. Один из примеров – 112 вброшенных голосов за белощекую цаплю: кто-то воспользовался генератором случайных электронных адресов, чтобы поднять птицу в рейтинге. Представители черной чайки назвали эту акцию расизмом.

Ранее, в 2015 году, сотни нелегальных голосов обнаружили у новозеландского скворца кокако. Виновников нашли еще до подведения итогов конкурса: ими оказались две девочки-подростка, их отец извинился за произошедшее.

Все участники конкурса представлены на сайте birdoftheyear.org.nz, там же можно отдать свой голос за пятерку птиц. У каждой из них есть менеджер, который ведет страницы кандидата в социальных сетях. Так, за аккаунт «Команды какапо» в фейсбуке отвечают учительница начальной школы по имени Бонни и адвокат Адам: они публикуют фотографии, видео и мемы с какапо, а также призывают подписчиков голосовать за кандидата.

Выборы птицы года появились, чтобы привлечь внимание общества к будущему новозеландских видов и угрозам, с которыми они сталкиваются. В первый год проведения конкурса свои голоса отдали всего 900 человек, но с каждым разом число избирателей увеличивалось: в 2018 птицу года в Новой Зеландии выбирали более 48 тысяч человек.

Голосование неоднократно привлекало внимание и в мире. В прошлом году о своих симпатиях активно высказывались знаменитости: актер и писатель Стивен Фрай поддержал попугая какапо, а комик Билл Бэйли – бескрылую султанку. Победителем же стал плотоядный голубь, который пьянел от забродивших фруктов.

По словам Меган Хубшер из организации защитников животных «Forest & Bird», в Новой Зеландии особое отношение к птицам. Так, киви – национальный символ страны, а на всех денежных купюрах также изображены птицы.

Напомним, что археологи нашли в Новой Зеландии останки древнего попугая «Геракла», рост которого достигал одного метра.