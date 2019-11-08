В Китае для детей ввели резкие ограничения в онлайн-играх, чтобы они меньше сидели за компьютером и не тратили деньги

Власти Китая запретили несовершеннолетним играть в онлайн-игры с десяти вечера до восьми утра. По будням им разрешено играть полтора часа в день, а по выходным – по три часа в день.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на «The New York Times» и главное государственное управление по делам печати и издательства КНР.

Китайские власти обяжут издателей онлайн-игр требовать при регистрации учетных записей реальные имена пользователей и номер мобильного телефона. Активность подростков будут отслеживать через специальные идентификаторы.

Кроме того, подростков ограничат в покупке внутриигровых предметов. Пользователям от восьми до 16 лет разрешат пополнять счета в онлайн-игры не более чем на 200 юаней в месяц. Игроки от 16 до 18 лет смогут купить внутриигровой валюты на 400 юаней, но не более чем 100 юаней за раз.

Власти Китая винят «зависимость от видеоигр» в близорукости и низкой успеваемости подростков. Предполагается, что новые правила помогут «защитить психическое и физическое здоровье несовершеннолетних». Отслеживание активности детей в онлайн-играх может усложниться из-за того, что при регистрации игроки часто используют номера телефонов родителей.

Напомним, что ранее в Китае в десяти школах ввели «умную» форму, которая не позволит детям прогуливать уроки.