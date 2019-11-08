Николаевские пожарные провели учения в торговом центре – тренировались спасать людей с крыши

В Николаеве 7 ноября спасатели отработали действия на случай возникновения пожара на территории торгового центра «Эпицентр К» на Херсонском шоссе.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожарную опасность на данном объекте представляет большое количество легковоспламеняющихся товаров (лаки, краски, растворители), изделия из резины, пластика, бумаги; горючие материалы в помещении склада, деревянная и картонная тара; промышленные товары (бытовая техника, текстиль).

По тактическому замыслу учений, якобы в результате короткого замыкания электропроводки возник пожар, создалась угроза распространения пламени на торговый зал, автоматическая система противопожарной защиты не сработала.

Согласно инструкции администрация объекта сообщила о пожаре спасателям, провела эвакуацию людей и обслуживающего персонала, а также приступила к тушению пожара.

К месту условного пожара направили пожарные расчеты и другие аварийные службы. Провели эвакуацию людей, которые якобы остались отрезанными от путей спасения: два человека находились на крыше, еще трое в админкорпусе. Условных пострадавших передали в скорую медицинскую помощь. В дальнейшем провели оперативное развертывание, тушение очага горения и защиту смежных помещений. С помощью пожарного гидравлического автоподъемника подали лафетный ствол на защиту кровли. На месте спасатели организовали работу оперативного штаба.

Всего в тренировке задействовали 8 единиц техники, 22 спасателя, экипажи патрульной полиции и скорой медицинской помощи. В целом участники учения с поставленными задачами справились на оценку «хорошо».

Напомним, что ранее в Николаеве произошел пожар в торговом центре «33 квадратных метра». Позднее выяснилось, что руководство этого торгового центра уклонялось от выполнения требований пожарной безопасности.