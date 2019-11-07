Экс-министра Насалика будут судить за то, что он незадекларировал долг в $1,25 миллиона

В Высший антикоррупционный суд передали обвинительный акт в отношении экс-министра, которому инкриминируют декларирование недостоверной информации - его будут судить по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Отметим, что речь идет о бывшем министре энергетики Игоре Насалике.

Как установило следствие, министр не внес в электронные декларации за четыре года (с 2015 по 2018 год) сведения о наличии у него финансовых обязательств на почти 1,25 миллиона. В июле 2019 года ему сообщили о подозрении. 7 августа подозреваемому и стороне защиты предоставили доступ к материалам уголовного производства для ознакомления. Досудебное расследование вели с сентября 2018 года.