Исполком горсовета Николаева увеличил граничные нормы выделяемых средств на питание в детсадах и школах

В Николаеве с 1 января 2020 года в учебных учреждениях города увеличатся граничные нормы выделяемых средств на питание детей.

Соответствующее решение приняли члены исполкома горсовета Николаева в пятницу, 8 ноября.

По вопросу докладывала начальница управления образования Анна Лычко. По ее словам, для школьников увеличение будет на 6%, что связано с уровнем инфляции на следующий год. А для воспитанников дошкольных образовательных учреждений - 12-18%, так как они в учреждении находятся почти целый день и на их питание нужно больше средств.

В итоге, члены исполкома поддержали этот вопрос.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета.

Из-за скандала с детским питанием, провели рейд по питанию детей в двух детских садах и одной школе Николаева. Также первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко проверил питание в двух школах.

А 27 февраля, в Николаеве проверили две фирмы, которые поставляют продукты питания на коммунально-производственное предприятие по питанию учебных заведений (КОП). К слову, никаких нарушений чиновники мэрии и руководство КОПа не обнаружили.

Напомним, что 16 октября, управление образования Николаевского городского совета объявило торги на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на ₴93,5 миллиона.

Как известно, управление образования Николаевского горсовета просит выделить им в 2020 году 14 миллионов гривен на обновление оборудования в пищеблоках 66 школ города.