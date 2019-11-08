В Николаеве представят книгу «Трансформация украинской национальной идеи»

Во вторник, 12 ноября, в 18.00 в Николаеве в кинотеатре Multiplex (проспект Центральный, 98, ТРЦ City-Center) состоится презентация книги «Трансформация украинской национальной идеи».

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Трансформация украинской национальной идеи» – это сборник работ 30 ведущих украинских историков, философов, политологов, культурологов, которые дают ответ на вопрос, как развивалась украинская идея, почему и когда она затормозила, и что нужно сделать, чтобы украинская идея снова стала украинской мечтой.

Организаторы презентации отмечают, что «Трансформация» – это книга для тех, кто хочет разобраться в украинских ценностях и готов к их обновлению.

Презентовать книгу в Николаев приедут ее соавторы Павел Гай-Нижник (Павел Гай-Нижник), Тарас Стецькив и Виктор Савченко.

«Во время мероприятия участники обозначат свои взгляды и наработки на тему становления новой украинской мечты, а также дадут ответы на вопросы гостей мероприятия. Модератор – составитель книги Александр Доний. Мы создаем украинскую идею!» – говорится в сообщении организаторов.

Партнер мероприятия - сеть кинотеатров Multiplex.

Справка:

Олесь Доний – журналист, украинский политик, общественный и культурный деятель. Народный депутат Украины 6-го и 7-го созывов.

Председатель художественного объединения «Последняя баррикада», президент Центра исследований политических ценностей. Автор и ведущий телевизионной программы о культуре «Последняя баррикада» на «Центральном канале», автор и ведущий программы об украинской идее «Идейный выбор» на канале 3s.tv (Студия Савика Шустера), продюсер музыкальной программы «Музыкальная обойма» на «Центральном канале».

Олесь Доний был одним из лидеров и организаторов студенческого движения Украины (конец 1980-х — начало 1990-х годов). Студенческое движение независимой Украины берет своё начало с «Революции на граните» 1990 года, которая стала первой крупной кампанией в которой участвовали студенты, а также ученики техникумов и ПТУ. Разбив на площади Октябрьской Революции (теперь Площадь Независимости) палаточный городок и объявив голодовку, протестующие выдвинули ряд политических требований, например, национализации имущества Компартии Украины и ВЛКСМ, перевыборов Верховного Совета УССР на основе многопартийности и т. д. Правительство было вынуждено удовлетворить требования протестующих.

Изданные книги и музыкальные альбомы:

- Студенческая революция на граните. — Киев: Смолокип, 1995

- Поколение бархатной революции. Как дожить до 2009 года? — М.: Смолокип, 1999

- История УСС языком документов и фактов. 1989—1999. — Киев: Факел, 1999 (соавтор Синельников М.)

- Попытка бунта. — Киев: Смолоскип, 2002

- Песни «Калекции». — М.: Майдан, 2002

- Музыкальный альбом — Молодая Украина Forever (Олесь Доний и группа «Калекция»)