Президент Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями сигарет из-за поправки Дубинского

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине.

Об этом сообщается на сайте Президента.

Участники обсудили ситуацию на рынке, в том числе информацию о возможном переносе хед-офисов компаний и остановке работы некоторых табачных производителей.

«Для нас важен рост инвестиций в экономику Украины, поскольку это – увеличение количества рабочих мест и налоговых поступлений», – заявил Глава государства.

Президент отметил, что табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков, и налоговые поступления растут: за девять месяцев текущего года отчисления в бюджет увеличились на 7,5% – почти до 30,5 миллиардов гривен.

Зеленский подчеркнул, что для Украины важен вопрос улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков. Также, по его словам, в приоритете – борьба с монополиями и построение конкурентных рынков.

Он отметил заинтересованность в наращивании экспорта табачных изделий, изготовленных в Украине. Кроме того, был сделан акцент на необходимости решения проблемы теневого рынка табачных изделий.

Во встрече приняли участие представители «Бритиш Американ Тобакко», «Филипп Моррис Украина», «Джей Ти Ай» и «Империал Тобакко», исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко, а также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины запустил проект по детенизации алкоголя и табака. А 4 октября Верховная Рада при голосовании за закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты.

В связи с этим табачная фабрика «В.А.Т.-Прилуки», которая входит в «Бритиш Американ Тобакко», объявила об остановке производства с 11 октября. Поправку раскритиковали также другие крупнейшие производители сигарет.