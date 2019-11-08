Будут праздновать День десантно-штурмовых войск ВСУ: В Николаеве 21 ноября на время пешеходными станут Адмиральская и Ингульский спуск

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

В четверг, 21 ноября, в связи с проведением мероприятий ко Дню десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в центре Николаева ограничат движение транспорта.

Соответствующее решение в пятницу, 8 ноября, согласовали члены исполнительного комитет Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, с 09:00 до 16:00 пешеходной станет улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской. На указанном участке в обоих направлениях будет ограничено движение транспортных средств.

Также ограниченным будет движение по Ингульскому спуску, от улицы Набережной до улицы Адмиральской.

Напомним, что 3 ноября, в Николаеве с 9 утра до 18 часов вечера перекрывали проезд автотранспорта от улицы Пушкинской до проспекта Богоявленского на время проведения полумарафона от Новой почты.

Julia Davudenko

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество