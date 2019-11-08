Министр Кабмина обратился за госохраной: «Был уверен, что не понадобится, но не в украинской политике»

Дмитрий Дубилет Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет обратился Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему телохранителей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике», – написал он.

Дубилет связывает это с тем, что он является координатором проекта по детенизации оборота алкоголя, а также координирует проведение конкурсов на высокие должности.

«Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать», – отметил Дубилет.

«Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственных органах, предприятиях, учреждениях. Почему некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию», – добавил он.

Напомним, что ранее Министр Кабмина Дмитрий Дубилет анонсировал существенное реформирование Государственной аудиторской службы Украины, которая раньше называлась Контрольно-ревизионное управление (КРУ).