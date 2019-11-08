Запрет на въезд в Николаев большегрузам в часы пик начнет действовать через два месяца, – вице-мэр Степанец

Решение исполкома Николаевского горсовета о запрете въезда в город большегрузного транспорта в часы пик (с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00 – ПН), которое было принято еще 25 октября, начнет действовать примерно через два месяца.

Об этом стало известно в пятницу, 8 ноября, в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный вопрос поднял Владимир Тимошин, который поинтересовался почему большегрузы все еще не соблюдают принятое решение. На что, начальник управления транспорта Дмитрий Попов сообщил, что для начала необходимо сделать схемы движение и поставить соответствующие дорожные знаки, а для этого должно быть согласование Нацполиции.

Член исполкома просил назвать конкретные сроки, когда все будет выполнено, директор ДЖКХ Сергей Коренев проинформировал, что процесс запущен и этим занимается специализированное предприятие.

— Гипотетически это до двух месяцев. Около месяца схему согласовывает Управление патрульной полиции, – добавил Юрий Степанец.

В итоге мэр Александр Сенкевич поручил пресс-службе обнародовать точную информацию о сроках выполнения данного решения. Помимо этого, он поручил департаменту архитектуры разместить информацию об ограничении движения для фур на билбордах при въезде в город со стороны Киева, Одессы и Херсона.

Напомним, что три года назад в Николаеве на Богоявленском проспекте начали появляться большие очереди груженых фур, которые усложняли движение на проспекте и разрушали асфальтное покрытие, а сотрудники полиции и диспетчера портов не могли эффективно контролировать движение большегрузного транспорта.

Напомним, как 2 июля 2019 года в Николаеве десятки фур припарковались на улицах, ведущих к морскому порту, тем самым создавая автомобильные пробки.

Также, в Николаеве с утра 5 сентября на участке проспекта Богоявленского и улицы Кузнечная (ранее – Скороходова) возникли пробки из-за скопления грузовых автомобилей.

22 июля по утро 23 июля под Николаевом водители водители грузовых автомобилей с перегрузом разными способами пытались избежать проверки на пунктах габаритно-весового контроля.

Напомним, что 30 июля, в Николаевской мэрии прошло заседание транспортной комиссии, где обсуждался вопрос разрушения дорожного покрытия автомобильных дорог общего и местного значения города Николаева, в связи с проездом большого количества тяжеловесных транспортных средств. Однако конкретных решений принято не было.

Как известно, ранее николаевцы просили отремонтировать улицу Новозаводскую и 12-ю Продольную, но комиссия по вопросам транспорта перенаправила вопрос на мэра Сенкевича.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил брать с каждого большегруза, которые проходят через улицу Новозаводскую и Турбинную, символичную плату - по 10 гривен за тонну, чтобы отремонтировать дорогу.

Отметим, что патрульные требовали от мэра Александра Сенкевича «залатать» разрушенную дорогу на Новозаводской, на ремонт которой не заложили средства.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что у городской власти нет законных оснований запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает дороги.

13 сентября, на очередном заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета вместе с управлением патрульной полиции Николаевской области и управлением «Укртрансбезопасности» обсудили проблему с засильем фур в городе. Были даны следующие рекомендации: ограничить въезд в час пик, поставить диспетчеров и обустроить отстойник.