Директор николаевского завода металлопластиковых окон предупредил бизнесменов о махинациях соучредителя и последствиях невыполнения соглашений

Андрей Кривохижа Директор предприятия «Конкордпласт 2000» Андрей Кривохижа предупредил бизнесменов о махинациях соучредителя Владимира Приходько и вследствие этого о рисках невыполнения соглашений перед партнерами, который были инициированы Прихдько и его менеджерами.

Об этом Андрей Кривохижа сообщил на своей странице в Facebook.

«Возможно вам будет интересно знать, что вся группа компаний Викра, Викра(Точка), Вигранд, ни что иное как маркетинг, и попытки избежать последствий за невыполненные обязательства перед партнерами, кредиторами, простыми клиентами», – отметил Кривохижа.

Он пояснил, что вышеупомянутые фирмы были созданы с подачи Приходько, но фактически не имеют никакой материальной базы, а использовали мощности «Конкордпласт 2000».

«По моей информации на текущий момент компанию Викра уже ликвидировали по черной схеме, компания Вигранд накопила более 70 000 000 грн неуплаченных налогов и штрафов, спешно перекидывая все активы на Алпри, готовясь к очередному банкротству. Чтобы защитить партнеров и будущее обычных сотрудников завода, считаю своим долгом немедленно сообщить всем кого это касается о попытках подлога», – подчеркнул директор «Конкордпласт 2000».

Напомним, что 16 октября Кассационный суд оставил в силе решение Юго-западного апелляционного хозяйственного суда Одессы, которым признано незаконным «собрание» учредителей, в ходе которого сместили директора крупного завода металлоплатиковых окон «Конкордпласт 2000» Андрея Кривохижу, а в дальнейшем начали вывод имущества предприятия.

Этому предшествовал ряд конфликтных ситуаций между соучредителями фирмы. Так, 29 ноября 2018 года в рамках уголовного производства по факту рейдерского захвата ООО «Конкордпласт 2000» полиция проводила обыски на самом предприятии, а также у фигурантов дела. В этот же день на заводе появились праворадикалы из «Нацдружин», которые разбили микроавтобус охранной фирмы и избили ее представителя, а также с территории вывозилось имущество.

После этих событий Андрей Кривохижа заявил, что через Хозсуд его партнер по бизнесу Приходько пытается передать в свою же фирму «Викра.» имущество «Конкордпласт 2000» в аренду до 2025 года. Кривохижа отметил, что таким образом его хотят лишить бизнеса. Позже хозсуд все же привлек Кривохижу третьим лицом к этому спору, поскольку нарушаются его имущественные права.

Как известно, в феврале в Николаеве на улице Вячеслава Чорновола, 8ж (бывш. улица Гмырева, – ПН) на заводе металлопластиковых окон произошло противостояние двух партнеров по бизнесу, которое связано с тем, что совладелец завода пытается себе вернуть контроль над предприятием и провести аудит. Причиной разногласий послужила информация о систематическом выводе активов и умышленном доведении до банкротства и уничтоженит документации второй стороной.

Этому предшествовало покушение на Андрея Кривохижу. А 16 марта он обнаружил у ворот своего дома в Ингульском районе гроб со своей фотографией и венками. Кроме того, Андрей Кривохижа заявлял, что ему могут подкинуть оружие или наркотики в ходе обыска, санкцию на который сейчас пытаются получить в суде.

5 апреля Андрей Кривохижа заблокировал грузовые автомобили, вывозящие из территории предприятия оборудование, и вызвал полицию.