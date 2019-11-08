Экс-замглавы Администрации Порошенко подал в отставку из МИД

Бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал в отставку из Министерства иностранных дел.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипкарьера», - отметил Елисеев.

При этом он отметил, что надеется на свое возвращение в министерство.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До того Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в ЕС.

Напомним, еще в мае текущего года СМИ сообщали, что заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку.