В Ингульском районе Николаева убрали еще 12 МАФов - в одном случае владельцы закрылись в киоске и пришлось вызвать полицию

В Николаеве на перекрестке проспекта Мира и улицы Театральной убрали 12 киосков, которые были установлены с нарушением норм действующего законодательства.

Об этом сообщается на странице департамента противодействия коррупции.

Отмечается, что благодаря демонтажу МАФов перекресток стал более безопасным, а на одном из пешеходных переходов освобожден проход.

«Мы почистили перекресток проспекта Мира и улицы Театральной от МАФов. В общем оттуда убрано 12 киосков. Кто-то из владельцев убрал свои строения сам. Другие - пришлось убирать нам. Все были заблаговременно предупреждены о демонтаже, но все равно это вызвало возмущение. В одном случае пришлось вызвать полицию: хозяева сначала не хотели освобождать земельный участок, а потом вообще закрылись в киоске. Хочется отметить, что если мы предупредили о демонтаже, то он обязательно состоится. Поэтому не надо усложнять жизнь ни себе, ни нам. Выхода два в следующих случаях: или вывозите сами свой киоск, или его убираем мы. Если МАФ установлен незаконно - он будет демонтирован», - Андрей Ермолаев, директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Напомним, как ранее в Николаеве с тротуара по улице Космонавтов убрали семь незаконных киосков.