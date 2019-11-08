Николаевские спасатели двум пожилым людям, которые упали и не могли подняться

На Николаевщине 7 ноября спасатели помогли пожилым мужчине и женщине, которые упали и не могли подняться.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 6:20 в оперативно-координационный центр службы спасения позвонила женщина и рассказала, что ее больной муж упал в квартире и самостоятельно не может подняться, сама же она не может ему помочь. На улицу Глинки направили спасателей и карету скорой медицинской помощи. По прибытию сотрудники службы спасения перенесли мужчину на кровать, а врачи оказали ему первую медицинскую помощь.

В этот же день на улице Академика Королева в Первомайске спасатели помогли женщине пожилого возраста. К спасателям позвонила внучка, и сообщила, что ее бабушка упала в доме и не может открыть дверь. Спасатели с помощью ручного инструмента открыли дверь и отнесли женщину в карету скорой медицинской помощи.

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели открыли дверь в квартиру с пожилой женщиной, которой стало плохо.