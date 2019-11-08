Черниговский апелляционный суд отменил решение о конфискации щенка овчарки, который поцарапал женщине ноги

Черниговский апелляционный суд отменил решение суда 1-й инстанции, согласно которой щенка немецкой овчарки, который поцарапал женщине ноги, должны конфисковать у хозяйки.

Об этом сообщается на сайте суда.

Ранее в Чернигове суд постановил конфисковать щенка, поцарапавшего ноги женщине, зоозащитники писали, что маленькую овчарку могут убить.

Деснянский районный суд постановил наложить на владелицу собаки штраф 51 гривну и конфисковать животное. Женщина подала апелляционную жалобу, которую суд удовлетворил частично.

Ее освободили от административной ответственности на основании статьи 22 КУоАП в связи с малозначительностью совершенного правонарушения, ограничившись устным замечанием.

Черниговский апелляционный суд отметил, что в действиях Карповой С.В. имеет место состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 154 КУоАП, однако указал, что последствия совершенного административного правонарушения не представляют повышенной общественной опасности и не причинили значительный ущерб потерпевшему, правам и свободам других лиц.