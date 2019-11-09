Китай объявил, что начал разрабатывать новое поколение мобильной связи 6G

Министерство науки и технологий Китая объявило о начале разработки в стране шестого поколения мобильной связи – 6G.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на CNBC.

Для работы над 6G при министерстве будут созданы две рабочие группы. В одну из них войдут представители профильных министерств и ведомств, во вторую – специалисты из 37 университетов, научных институтов и технологических компаний.

В заявлении министерства науки и технологий Китая подчеркивается, что работа над 6G находится в начальной стадии, но государству необходимо уделить особое внимание развитию этой технологии.

О начале работы над 6G в Китае объявили через месяц после того, как в стране была развернута сеть пятого, новейшего на настоящий момент, поколения мобильной связи. В числе преимуществ 5G значительно более высокая, по сравнению с сетями предыдущих поколений, скорость передачи данных. Пока сети 5G введены в коммерческую эксплуатацию лишь в нескольких странах мира.

Напомним, что ранее Антимонопольный комитет разрешил азербайджанской компании купить мобильного оператора «Vodafone Украина».