В Киеве пьяный ром на внедорожнике протаранил девять автомобилей и попытался скрыться - один человек пострадал

В Киеве на Борщаговке в пятницу, 8 ноября, пьяный водитель внедорожника «Honda CR-V» разбил девять автомобилей и пытался скрыться.

Об этом пишет «Информатор».

Авария произошла около 20:30. По предварительным данным, 37-летний мужчина ромской национальности, который проживает недалеко от места происшествия, в нетрезвом виде сел за руль внедорожника «Honda CR-V».

«Поскольку водитель был сильно пьян, далеко уехать у него не получилось. Сперва он зацепил автомобиль «Daewoo Lanos», а уже через 150 метров устроил грандиозное ДТП из еще 8 автомобилей», - говорится в сообщении.

Предположительно сперва мужчина ударил стоявшую на обочине «Kia Carens», затем влетел в едущую навстречу «Skoda Octavia», которая в свою очередь зацепила «Hyundai Elantra», который въехал в «Opel Kadett». После чего «Honda» отбросило на другую сторону дороги, где внедорожник зацепил «Peugeot» и еще один «Lanos».

После аварии водитель попытался скрыться, однако его задержали местные жители, которые утверждают, что в прошлом мужчина занимался сутенерством. По информации издания, правоохранители обнаружили в салоне внедорожника наркотики.

В результате ДТП травмы получил водитель «Skoda», его госпитализировали.

Напомним, что в Киеве на Кольцевой дороге произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли три человека.