В Грузии националисты устроили беспорядки против показа фильма о ЛГБТ – пострадали несколько человек

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Грузинские радикалы устроили в городах страны акцию против выхода на экраны французско-шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали» об однополой любви. В частности, представители ультранационалистической организации «Грузинский марш», священнослужители и их сторонники пытались сорвать премьеру фильма в Тбилиси и Батуми.

Об этом сообщает «9 канал».

Организаторы акций заявляли, что не допустят показа «порнографического, извращенного» фильма, который «ущемляет национальные традиции». В результате показ в столице страны проходил под охраной полиции – протестующие пытались взять штурмом кинотеатр «Амирани».

В беспорядках пострадало несколько человек, включая правозащитницу Анну Субелиани, политика Давида Бердзенишвили и полицейских, двоих из которых после столкновений госпитализировали. МВД Грузии начало расследование четырех дел о нападении.

Картину Левана Акина «А потом мы танцевали», рассказывающую о любви двух мужчин-танцоров грузинского национального ансамбля, уже показали на Каннском кинофестивале, она представлена на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

«Грузия Online» сообщает, что кинопоказы прошли в спокойной обстановке.

- Полиция остается на территориях, прилегающих ко всем кинотеатрам, и продолжает обеспечивать общественный порядок и безопасность. Также продолжится и во время второго сеанса. На нарушения будет адекватное реагирование. Участников акции призываю повиноваться законным требованиям полиции, - об этом заявил журналистам начальник Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.

Отмечается, что к акциям протеста призывали бизнесмен Леван Васадзе; председатель «Общества защиты прав детей» Гурам Палавандишвили; бывший депутат парламента Грузии Дмитрий Лорткипанидзе; движение «Грузинский марш» и их единомышленники.

Вадим Богданов

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русскийобщество