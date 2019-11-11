NASA почти завершило строительство ракеты для полётов на Луну

Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter, передаёт Громадське.

На первую ступень сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, с помощью которой в 2024 году планируют запустить на Луну пилотируемый корабль Orion, установили последний из четырех двигателей RS-25. Их разрабатывали специально для этой сверхтяжелой ракеты. Подобные установки уже использовали на космическом корабле Space Shuttle.

На опубликованной главой NASA фотографии видны все четыре двигателя RS-25, подключенные к первой ступени ракеты-носителя. Ожидается, что первая ступень SLS окончательно будет готова в декабре, после чего начнутся ее испытания, которые продлятся несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что в NASA рассказали подробности новой миссии на Луну.